بريدة 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم أمس، جولات ميدانية رقابية على المنشآت التجارية، شملت مدينة بريدة ومحافظات المنطقة، وذلك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس فهد الحربي أن فرق الرقابة بالفرع نفذت 2,137 زيارة على المنشآت التجارية خلال شهري يناير وفبراير من ٢٠٢١م استهدفت الأسواق العامة والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وأسفرت عن ضبط أكثر من 147 مخالفة على بعض المنشآت التجارية، التي لم تلتزم بالاحترازات الصحية بمدينة بريدة ومحافظات المنطقة.وأشار إلى أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، لافتاً الانتباه إلى أهمية تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية, والتحقق من المتسوقين بتفعيل تطبيق "توكلنا".يذكر أن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنص على فرض غرامات مالية، وتتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.وتستقبل وزارة التجارة بلاغات المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات 1900 أو الموقع الإلكتروني للوزارة.// انتهى //23:33ت م0100