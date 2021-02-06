الرياض 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واستغلب فريق الشباب على ضيفه فريق الرائد بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب نادي الشباب في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل للشباب اللاعب "إيفر بانيغا" عند الدقيقة 18، وعند الدقيقة 25 سجل اللاعب "جوانكا" الهدف الثاني، ليضيف اللاعب "فابيو مارتينز" الهدف الثالث عند الدقيقة 47، وفي الدقيقة 73 سجل اللاعب "جوانكا" الهدف الرابع للشباب، فيما سجل للرائد "كريم البركاوي" عند الدقيقة 47.// انتهى //23:33ت م0101