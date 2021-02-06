القاهرة 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسعبرت المجرى الملاحي لقناة السويس 74 سفينة مختلفة الجنسيات من الاتجاهين، بإجمالي حمولات بلغت 4ر4 مليون طن، كثاني أعلى معدل عبور يومي للسفن، وثالث أعلى إيراد يومي منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.وأفاد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في بيان له اليوم، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت عبور 34 سفينة من اتجاه الشمال بحمولات بلغت 2ر2 مليون طن، فيما عبرت 40 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولات بلغت 2ر2 مليون طن.// انتهى //23:42ت م0102