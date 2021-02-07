عدن 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو بإدانة اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على متحف ظفار، بمحافظة إب، وسط اليمن وما تقوم به من نهب وتدمير ممنهج ومتعمد للمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في اليمن، باعتبارها جزء من التراث الإنساني.ودان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة، معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنهب قطع أثرية من متحف ظفار التاريخي.وقال الوزير اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية في بلاده إن " اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على متحف ظفار التاريخي هو امتداد لعمليات النهب المنظم وبيع وتهريب الآثار، ومسلسل الاعتداءات الممنهجة التي طالت المواقع والمعالم الأثرية والتراثية منذ الانقلاب، تنفيذا لمخططاتها في طمس الموروث الثقافي والحضاري لليمنيين".ويضم متحف ظفار التاريخي أكثر من 300 قطعة أثرية قيمة من آثار مدينة ظفار التاريخية عاصمة الدولة الحميرية بين عامي 115 قبل الميلاد و752 بعد الميلاد.// انتهى //00:15ت م0105