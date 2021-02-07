عام / أعضاء سفارة المملكة لدى السنغال تقيم حفل توديع للسفير الدوسري بمناسبة انتهاء فترة عمله
الأحد 1442/6/25 هـ الموافق 2021/02/07 م واس
دكار 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 6 فبراير 2021 م واس
أقام منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال، حفل توديع للسفير فهد بن علي الدوسري بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال.
وحضر الحفل منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية والمكاتب التابعة لها.
وقدم السفير الدوسري شكره لمنسوبي السفارة والمكاتب التابعة لها، على ما بذلوه من جهد دؤوب ودعم مخلص خلال فترة عمله، ودعم وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال.
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