دكار 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 6 فبراير 2021 م واسأقام منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال، حفل توديع للسفير فهد بن علي الدوسري بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال.وحضر الحفل منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية والمكاتب التابعة لها.وقدم السفير الدوسري شكره لمنسوبي السفارة والمكاتب التابعة لها، على ما بذلوه من جهد دؤوب ودعم مخلص خلال فترة عمله، ودعم وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال.// انتهى //01:02ت م0107