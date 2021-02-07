القاهرة 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسحقق المصري البورسعيدي انتصارًا ثمينًا على مضيفه المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد المصري البورسعيدي بهذا الفوز إلى 20 نقطة ليرتقي للمركز الثالث، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //01:18ت م0109