واشنطن 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تعليق وإنهاء الاتفاقيات التعاونية المتعلقة باللجوء مع حكومات السلفادور وغواتيمالا وهندوراس باعتبارها أولى الخطوات الملموسة على الطريق إلى شراكة وتعاون أكبر في المنطقة التي وضعها الرئيس جو بايدن.وأبان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان صحفي اليوم، أن الإنهاء لهذه الاتفاقيات يسري بعد فترة الإشعار المنصوص عليها في كل من الاتفاقيات، ولكن تعليقها فوري.وأشار إلى أنه تماشيا مع رؤية الرئيس بايدن، تم إبلاغ حكومات السلفادور وغواتيمالا وهندوراس أن الولايات المتحدة تتخذ هذا الإجراء في الوقت الذي تبدأ فيه الجهود المبذولة لإنشاء نهج تعاوني قائم على الاحترام المتبادل لإدارة الهجرة عبر المنطقة.// انتهى //02:22ت م0112