أمستردام 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واستخطت هولندا حاجز مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء وذلك وفقا لبيانات رسمية نشرت اليوم السبت.وقال معهد الصحة العامة إنه سجل 4075 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و1826 حالة خلال 11 شهرا منذ رصد الفيروس لأول مرة بالبلاد في 27 فبراير العام الماضي. وسجلت هولندا 14355 وفاة في المجمل.// انتهى //02:51ت م0114