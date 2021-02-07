عام / البرازيل تسجل 50630 إصابة جديدة بفيروس كورونا و978 وفاة
الأحد 1442/6/25 هـ الموافق 2021/02/07 م واس
برازيليا 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل يوم السبت تسجيل 50630 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و 978 حالة وفاة.
وأضافت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت حتى الآن تسعة ملايين 497795 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 231012 ، في ثالث أسوأ تفشي للجائحة في العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية والهند وثاني أكثر حالات وفاة.
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