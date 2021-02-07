الرباط 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسجدد أعضاء الاتحاد الأفريقي اليوم انتخاب وزير الخارجية التشادي موسى فكي محمد رئيسا لمفوضية الاتحاد الأفريقي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.جاء ذلك على هامش أعمال الدورة العادية ال34 للاتحاد الأفريقي التي انطلقت في وقت سابق اليوم بمقر الاتحاد في أديس أبابا بمشاركة رؤساء دول وحكومات الاتحاد ال54.وقال فكي الذي يتولى رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي منذ عام 2007 إنه حصل على أغلبية ساحقة من أصوات الاتحاد واصفا إعادة انتخابه على رأس مفوضية الاتحاد بالتاريخي.// انتهى //03:18ت م0117