الرياض 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.// انتهى //03:26ت م0119