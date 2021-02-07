الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :فيصل بن سلمان: مدينة الملك سلمان الطبية صرح طبي سعودي عالميالمعلمي : المملكة: العالم أصبح بحاجة الإنسانية أكثر من أي وقت مضىإعداد دليل وطني لقياس خدمات كفاءة وترشيد المياهالعدل: الاطلاع على الأحكام التجارية عبر البوابة الإلكترونيةمركز الملك سلمان.. سحابة عطاء ماطرتنظيم أعمال الدفن والصلاة في مقابر العاصمةتفعيل الأنشطة النسائية بمدن ومراكز القصيم كافةالصين والهند.. ترجحان الهدوء وإخماد ثورة التوتراتتحذير أممي من تزايد الوحشية في إثيوبيابورما.. تظاهرات واضطرابات// يتبع //06:02ت م0003