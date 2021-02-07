عام / الصحف السعودية
الأحد 1442/6/25 هـ الموافق 2021/02/07 م واس
الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
فيصل بن سلمان: مدينة الملك سلمان الطبية صرح طبي سعودي عالمي
المعلمي : المملكة: العالم أصبح بحاجة الإنسانية أكثر من أي وقت مضى
إعداد دليل وطني لقياس خدمات كفاءة وترشيد المياه
العدل: الاطلاع على الأحكام التجارية عبر البوابة الإلكترونية
مركز الملك سلمان.. سحابة عطاء ماطر
تنظيم أعمال الدفن والصلاة في مقابر العاصمة
تفعيل الأنشطة النسائية بمدن ومراكز القصيم كافة
الصين والهند.. ترجحان الهدوء وإخماد ثورة التوترات
تحذير أممي من تزايد الوحشية في إثيوبيا
بورما.. تظاهرات واضطرابات
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