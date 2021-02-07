وذكرت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( التحديات المتغيرة.. والنهج الثابت ) : الـراصد لـتاريخ المنطقة، خاصة فيما يرتبط بالجوانب الـسياسية والأمنية، وجوانب التنمية والازدهار إجمالا، يستلهم بكل جلاء ووضوح أن الجهود والمبادرات والتضحيات المبذولة من لدن المملكة العربية السعودية، منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين «يحفظهما الله» ، كانت هي الأساس الذي تنطلق منه آفاق كافة هذه المفاهيم والحيثيات والحقائق، عطفا على دور المملكة القيادي الرائد، وثقلها وتأثيرها وحكمة قيادتها في تعزيز كل ما من شأنه إرساء أمن المنطقة واستقرارها، وضمان أن تجتاز كافة التحديات المحيطة بها، سواء تلك التي تفتعلها الـدول الداعمة للإرهاب والتي تسعى لتغذية التطرف في سبيل تحقيق أهدافها الخبيثة وأجنداتها المشبوهة، ناهيك عن بقية الأزمات التي مرت بتاريخ المنطقة، ونالت من الأوضاع الإنسانية في بعض أرجائها، ولعل الأطر التي تربط بجائحة كورونا المستجد وجهود الـدولـة في سبيل مكافحته وحماية النفس البشرية منه هي خير استشهاد علىذلك في الوقت الراهن.وواصلت : وحين نمعن في الـدلائل الـتي تنبثق من تلقي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالا هـاتفيا، من معالـي وزير خارجية الـولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن، وتهنئة سموه، نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبرا عن تطلع المملكة للعمل مع الـولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.فهنا معطيات نستقرئ منها أن مواجهة التحديات الإقليمية وضمان ازدهار المنطقة شأن يأتي دوما في طليعة اهتمامات الـدولـة، ويعكس ذلـك الـثبات في سياسة المملكة مهما تغيرت الأطر المحيطة بهذا النهج الراسخ.// انتهى //06:03ت م0008