عام / كوريا الجنوبية تسجل 372 إصابة جديدة بكورونا
الأحد 1442/6/25 هـ الموافق 2021/02/07 م واس
سيئول 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 80 ألفا و 896 إصابة.
وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد شهدت 7 حالات وفاة إضافية خلال نفس الفترة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1471 وفاة.
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