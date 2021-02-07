سيئول 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 80 ألفا و 896 إصابة.وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد شهدت 7 حالات وفاة إضافية خلال نفس الفترة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1471 وفاة.// انتهى //06:03ت م0009