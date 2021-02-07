مانيلا 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسضرب زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر ، اليوم ، جنوب الفلبين حيث لم تعلن السلطات عن إصابات أو أضرار.وقال المعهد الأمريكي إن الزلزال الذي بلغت قوته ست درجات وقع على عمق 24,6 كلم عند الساعة 12,22 (04,22 ت غ) وقد حدد مركزه على بعد كيلومترين شرق بلدة ماغسايساي في جزيرة مينداناو.وتحدث الدفاع المدني عن هزات قوية في المنطقة، موضحا أنه لم يتم الإبلاغ عن ضحايا أو أضرار على الفور.// انتهى //08:58ت م0012