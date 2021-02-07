القاهرة 25 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن الشعوب الإفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 509 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و44 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 169106 حالة من ضمنهم 132054 حالة تم شفاؤها، و9604 حالة وفاة.ونوّهت إلى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي سيُعقد غداً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حضورياً لأول مرة منذ تفشى جائحة كورونا، لبحث مختلف القضايا ذات الأهمية لمصالح الأمن القومي العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وتناقلت ترحيب الجامعة العربية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بانطباق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في فلسطين، مما يتيح لها فتح تحقيق في الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.ولفتت صحف القاهرة إلى الترحيب العربي والدولي بانتخاب الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا، مشيرة إلى تأكيد دول العالم على ضرورة توحيد الجهود نحو السلام والبناء والتنمية.وتحدثت عن الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة كيفية التعامل مع طهران وإحياء الاتفاق النووي الإيراني.وسلّطت الضوء على تحذير إيران من أنها ستعيد النظر في عضويتها بمعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، في حال لجأ الغرب إلى آلية العقوبات المعروفة باسم "سناب باك"، وأحال ملف طهران إلى مجلس الأمن الدولي.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى إعلان منظمة الصحة العالمية أمس تسجيل انخفاض في معدل انتشار عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، داعية إلى مشاطرة اللقاحات وإعطاء كبار السن الأولوية في التطعيم.// انتهى //09:59ت م0016