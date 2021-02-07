عرعر 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية 301 جولة رقابية خلال الثلاثة أيام الماضية، أسفرت عن إغلاق 34 منشاة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحرير 36 مخالفة، وذلك ضمن جولاتها الرقابية للتأكد من التزام أصحاب المنشآت الغذائية والتجارية بالبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .وأكد أمين المنطقة المهندس شمام الشمري على أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة .وشدد المهندس الشمري على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وضرورة تحميل تطبيق "توكلنا" .// انتهى //10:12ت م0018