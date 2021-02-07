الخرطوم 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تطلع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، خلال مخاطبته أمس دورة الاتحاد الأفريقي رقم 34 لاستمرار وساطة الاتحاد الأفريقيبينه ومصر وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق مُلزم بشأن سد النهضة الأثيوبي، وذلك بعد انتقال رئاسة الاتحاد من جنوب أفريقيا إلى الكونغو.ونقلت عن الأمم المتحدة قولها، إن حياة المدنيين في منطقة تيغراي المحاصرة في إثيوبيا أصبحت مقلقة للغاية.ونشرت صحف الخرطوم حث مجلس الأمن الدولي، حكومة السودان على تنفيذ خطتها الوطنية لحماية المدنيين ولا سيما في مناطق النزاع بالتنسيق الوثيق مع شيوخ القبائل والقيادات الدينية والمجتمعات المحلية.وعرجت على مطالبة رئيس حركة تحرير السودان أحد أبرز الفصائل الموقعة على اتفاق السلام في جوبا مني أركو مناوي بإجراء مصالحة سياسية في البلاد، يُشارك فيها جميع قوى المجتمع بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني ـ المحلول، الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير.وأولت صحف السودان اهتماما بتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات وصحة وأمنالشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.// انتهى //10:21ت م0019