الجبيل 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واساختتمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الأمن الصناعي والسلامة أمس، حملتها التوعوية بعنوان "طلعتنا احترازية" في الشواطئ والمتنزهات بمدينة الجبيل الصناعية.وأوضح مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة المهندس سعيد الشهري، أن الحملة التي استمرت لثلاثة أيام، هدفت إلى رفع مستوى الوعي لجميع أفراد المجتمع، وأهمية التقيد بالاشتراطات والاحترازات الصحية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، مع توعية المصلين بأهمية لبس الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية من خلال تواجد رجال الأمن الصناعي عند الجوامع والمصليات، مؤكدًا أهمية تحميل تطبيق توكلنا لمرتادي الشواطئ والمتنزهات.// انتهى//10:36ت م0021