الخرطوم 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسبدأ وزير خارجية فنلندا المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي بيكا هافيستو اليوم، زيارة رسمية للسودان تستغرق يومين.ومن المقرر أن يلتقي هافيستو برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وعددٍ من المسؤولين، وذلك للتشاور حول التوترات في المنطقة وإيجاد حلول سلمية والمساعدة في تخفيف التوتر بين السودان وإثيوبيا .// انتهى //10:44ت م0023