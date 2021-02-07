إسلام آباد 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتصال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لبحث العلاقات الثنائية وجائحة فيروس كورونا.واهتمت بالجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في باكستان.ونشرت تصريحات الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي أكد التزام بلاده بحل القضية الكشميرية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي لضمان الأمن الدائم في المنطقة.وأخبرت عن مساعي باكستان للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من مصادر أخرى بعد أن حصلت على دفعة من اللقاح الصيني.وتطرقت إلى الاستعدادات الجارية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ الباكستاني المقرر عقدها بعد أسابيع.وأخبرت عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح جراء انفجار قنبلة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.وأشارت إلى قلق منظمة الصحة العالمية إزاء عدم قدرة 130 دولة حول العالم على تقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمواطنيها.وتابعت في الشأن الإقليمي حجب خدمة الإنترنت في ميانمار تزامناً مع الاحتجاجات الشعبية ضد الانقلاب العسكري.// انتهى //10:44ت م0024