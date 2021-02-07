رام الله 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تو وينسلاند، حيث اطلعه الرئيس عباس ، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة للتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية في شهر أيار المقبل .وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث أصيب خمسة شبان بالأعيرة الاسفنجية بينهم مسعف، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية، فيما اعتدى مستوطنون ، على رعاة الماشية، ورشقوهم بالحجارة، قرب قرية التوانه في مسافر يطا جنوب الخليل.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بترحيب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ، بغالبية أعضائها، والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي.وتحدثت عن قرار الجنائية الدولية بشأن ولايتها على الأراضي الفلسطينية والذي حضي بترحيبا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا،واعتبر المعلقون إياه،"انتصارا قانونيا وقضائيا للقضية الفلسطينية".وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 3 وفيات و470 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و430 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.// انتهى //10:53ت م0026