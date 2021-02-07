عام / أكثرُ من 177 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الثالث
الأحد 1442/6/25 هـ الموافق 2021/02/07 م واس
نجران 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس
قدم نظام التعليم - عن بُعد - بجامعة نجران في أسبوعه الثالث من الفصل الدراسي الحالي خدماته لـ 177.194 مستخدماً خلال الفترة من 31 يناير - 4 فبراير الجاري.
وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم - عن بُعد - بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو أربعة ملايين ومائة ألف ملف، وعدد لوحات المناقشة 4103 لوحات نقاش، ونحو 4659 تقييماً .
واستعرض التقرير تفاصيل 25.084 فصل افتراضي، منها 634 جلسة متزامنة، حيث بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 172.026 حاضراً، وفيما بلغ عدد الشُّعَب 5784 شعبة، أدارها 1153 أستاذاً، بحضور 20.299 طالباً .
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