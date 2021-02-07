غزة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسهاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ بحر غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.وقالت مصادر محلية في غزة، إن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، قبالة بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 5 أميال بحرية.كما استهدفت زوارق الاحتلال بالرصاص وقنابل الصوت مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية، وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية شمال غرب مدينة غزة، وفتحت عليها خراطيم المياه، وأجبرتها على العودة إلى شاطئ البحر دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.// انتهى //11:14ت م0028