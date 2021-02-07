نيودلهي 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسأعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 78 حالة وفاة واحدة و12059 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان إن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 154996 شخصا فيما بلغ اجمالي الإصابات 10826363 حالة.وذكرت أن عدد المتعافين وصل 10522601 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.// انتهى //11:18ت م0030