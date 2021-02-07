البكيرية 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واساختتمت مدارس تعليم البكيرية، عبر القنوات التعليمية المتاحة - عن بعد -، فعاليات ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني في جميع مدارس الإدارة.وأوضح رئيس قسم الإرشاد الطلابي سليمان الخليفي أن البرنامج يساعد الطلاب على فهم الذات والتعرف على ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم وتحقيق الاختيار الملائم لمهنة المستقبل وتنمية اتجاه الإيجابية نحو بعض الأعمال أو المهن، إضافة إلى إثارة اهتماماتهم بالمجالات العلمية والتقنية والفنية.بدورها بينت رئيسة قسم الإرشاد الطلابي "بنات" عبير السويلمي أن البرنامج يأتي ضمن أهداف وزارة التعليم في تعزيز قدرة النظام التعليمي على تلبية متطلبات التنمية وسوق العمل، بتحسين نواتج التعلم، وتهيئة الطلاب والطالبات لسوق العمل.// انتهى //11:41ت م0032