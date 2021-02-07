نجران 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسأطلق مستشفى الملك خالد بنجران مبادرة نوعية تحت شعار " صحتي في غذائي " خلال استخدام التطبيقات الذكية حيث تستهدف هذه المبادرة توعية مرضى " القلب - ضغط الدم - السرطان - السمنة - السكري - السلياك حساسية القمح - النحافة والتقزم - فقر الدم الغذائي - الكلى ".وأكدت "صحة نجران" أن المبادرة قدمت الخدمات الإستشارية الافتراضية للفئات المستهدفة عبر الواتساب بحيث تشمل خدمة تقييم الحالة الغذائية والاستشارات والحميات الغذائية وذلك تحت إشراف أطباء من ذوي الاختصاص.يذكر أن عيادات التغذية بمستشفى الملك خالد بنجران قدّمت الاستشارات الغذائية لـ 2350 مراجعا وذلك خلال العام 2020.// انتهى //11:45ت م0033