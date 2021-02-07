عرعر 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسقدمت جامعة الحدود الشمالية 3757 جلسة بنظام الفصول الافتراضية، منها 480 جلسة متزامنة، بلغ عدد الحاضرين فيها دون تكرار 68217 حاضراً، بمدة إجمالية بلغت 11557 ساعة، وذلك خلال الأسبوع الماضي.واستعرضت الجامعة عبر تقرير الأسبوع الثالث لسير عملية التعليم - عن بعد -، أنه تم إنشاء 4301 لوحة نقاش تعليمية وفتح 3891 ملفاً و 4617 تسجيل دخول عبر نظام البلاد بورد و 2826 تقييماً.يُذكر أن جامعة الحدود الشمالية أنشأت منذ بداية التعليم - عن بعد - غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس ودعما فنيا في أدوات التعليم الإلكتروني، حيث قامت عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم - عن بعد - بإعداد الخطة البديلة لإتمام العملية التعليمية وجاهزية العمادة من حيث البرمجيات المتصلة بـ "الإنترنت" والمقررات المحوسبة على نظام بلاك بورد، وحلقات النقاش بين عضو هيئة التدريس والطلبة وكيفية عرض الدروس والواجبات والاختبارات القصيرة.// انتهى //11:45ت م0034