الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسرحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تعيين السفير تيموثي ليندركنج، نائب مساعد وزير الخارجية، مبعوثاً لها إلى اليمن .وقال : إن القرار يشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 .وأضاف معالي الأمين العام أننا نتطلع للعمل معاً نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن و الاستقرار في المنطقة .// انتهى //11:59ت م0035