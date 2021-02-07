الخليل 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، فلسطينيا من مدينة الخليل واقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل.وذكرت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن هيثم طلال السماك من منطقة بئر الحمص وسط مدينة الخليل، بعد أن داهمت منزله.وفي الساق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة عصيدة في بيت أمر شمال الخليل، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز باتجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان، ولم يبلغ عن إصابات.// انتهى //12:00ت م0036