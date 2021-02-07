مسقط 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصل إلى 135674 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1534 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 127698 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94.1 %وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 16 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 120 والمنومين في العناية المركزة 43 حالة.// انتهى //12:17ت م0038