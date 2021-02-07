القنفذة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسقدّمت عيادات "تطمن" بالقنفذة خدماتها لـ 22842 مستفيداً, وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.وأوضحت صحة مكة المكرمة أن عيادة "تطمن" تُقدم خِدْماتِـهـا من خلال 5 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //12:22ت م0039