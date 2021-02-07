الجزائر 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بدعوة الجزائر على لسان رئيس الوزراء عبد العزيز جرّاد، أمس، بمناسبة قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، إلى تعزيز التضامن الأفريقي والعالمي وتوحيد الجهود المشتركة من أجل التصدي لجائحة "كوفيد-19"، مشدّدا على ضرورة وصول الدول الفقيرة إلى اللقاح ضد هذا الوباء والخروج من هذه الأزمة الصحية التي أضرت بجهود بعث التنمية.وتطرقت إلى ترحيب الجزائر، أمس، بالإعلان عن تشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، مبدية استعدادها الكامل للتعاون معها، بما يحقق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب الليبي.وتناقلت صحف الأحد ترحيب جامعة الدول العربية بعملية التصويت التي أجراها بنجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في جنيف في الفترة من 1 إلى 5 فبراير الجاري، والتي أفضت إلى اختيار سلطة تنفيذية جديدة تشرف على التحضيرات لانتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام في إطار التسوية السياسية للصراع الليبي.وأخبرت عن إعلان المحكمة الجنائية الدولية أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، معتبرة بأن ذلك سوف يفتح الطريق لتحقيقات في ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب محتملة فيها، مشيرة إلى ترحيب الجهات الفلسطينية بهذا القرار.// انتهى //13:16ت م0049