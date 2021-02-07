الدمام 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين المستشار بمجال الابتكار الدكتور مشعل بن هشام الهرساني .وأشاد سموه بهذا الابتكار، منوهاً بالجهود التي بذلها الدكتور الهرساني في تحويل الابتكار إلى واقع، للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المعرفي وتحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ في ظل ما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من اهتمام كبير بالمبتكرين والمبدعين.يذكر أن الابتكار الذي تبنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين إنتاج ١٠٠٠ نسخة منه كمرحلة أولى، سيطلق قريباً في الحرمين الشريفين، وهو عبارة عن جهاز إلكتروني يقوم بترجمة أحرف القرآن الكريم إلى طريقة برايل بشكل متحرك مع مزايا، إضافية تُسهّل عملية الوصول إلى الصفحات والسور في ثوان، مما ييسر على ٨ ملايين كفيف مسلم بالعالم وأكثر من ١٥٠ ألف كفيف بالمملكة، حفظ وتلاوة القرآن الكريم، بعد أن كان يواجه الكفيف صعوبة عند استخدام المصحف الورقي والمطبوع بطريقة برايل البارزة في ٦ مجلدات كبيرة جدا وثقيلة وغير متوفرة بسهولة.// انتهى //13:27ت م0052