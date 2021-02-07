جيزان 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة جازان 247 جولة ميدانية رقابية أمس, أسفرت عن إغلاق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.وأكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان عمل الفرق الميدانية بالأمانة وبلدياتها على تكثيف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي، من خلال الخطط والآليات المعدة؛ لتنفيذ حملاتها الرقابية المشتركة ذات العلاقة للتأكد من التزام تلك المنشآت، مشدداً على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين.// انتهى //13:27ت م0053