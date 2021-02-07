عام / أمانة منطقة جازان تنفذ 247 جولة وتغلق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
الأحد 1442/6/25 هـ الموافق 2021/02/07 م واس
جيزان 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس
نفذت أمانة منطقة جازان 247 جولة ميدانية رقابية أمس, أسفرت عن إغلاق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.
وأكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان عمل الفرق الميدانية بالأمانة وبلدياتها على تكثيف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي، من خلال الخطط والآليات المعدة؛ لتنفيذ حملاتها الرقابية المشتركة ذات العلاقة للتأكد من التزام تلك المنشآت، مشدداً على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين.
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13:27ت م
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