عام / الإمارات تسجل 3093 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 1442/6/25 هـ الموافق 2021/02/07 م واس
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أبوظبي 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس
سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 3093 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة،وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 326,495 حالة.
‌‌‌‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة 7 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 921 حالة.
وأشارت إلى أنه تم شفاء 4,678 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 305,759 حالة.
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13:35ت م
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