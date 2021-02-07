العويقيلة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم عبر الاتصال المرئي, اجتماع متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، بحضور عدد من القيادات الأمنية والصحية والحكومية.وناقش الاجتماع، رفع مستوى الجاهزية الوقائية في مدن ومحافظات المنطقة، وإجراء المسح النشط للعمالة المتواجدة في الأحياء التي سجلت حالات إيجابية سابقة, وتكثيف الحملات التفتيشية على المجمعات والمحال التجارية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وتكثيف الأعمال التطوعية، ورفع مستوى التوعية، كما استعرض الاجتماع الوضع الوبائي للفيروس في المنطقة، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره.وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أهمية تقديم الخدمات الصحية والعناية الكاملة بجميع المصابين, مهيباً بالمواطنين والمواطنات والمقيمين والمؤسسات والشركات العاملة بمنطقة الحدود الشمالية بالالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة الأمنية وأمانة المنطقة ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغيرها من الوزارات والهيئات المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع.وأكد سموه أن توجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - التي تدل على حرص هذه القيادة الرشيدة على صحة وسلامة أبنائها المواطنين والمقيمين, تتطلب منا جميعاً التعاون والامتثال لها بروحٍ وطنية مسؤولة تراعي وتغلب المصلحة العامة.// انتهى //13:47ت م0057