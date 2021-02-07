أديس أبابا 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واساُنتخب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي رئيسا للاتحاد الأفريقي لسنة 2021 خلال القمة الافريقية ال34 المنعقدة حاليا بأديس أبابا عبر تقنية الفيديو كونفرونس.وتسلم رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي 2021 خلفا لرئيس جنوب أفريقيا ماتاميلا سيريل رامافوزا .وقال تشيسكيدي خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة إنه يعتزم خلال ترأسه الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي ترسيخ رؤية "اتحاد أفريقي في خدمة الشعوب الأفريقية " وذلك تكريما للآباء ومؤسسي الوحدة الأفريقية.وأشار إلى أن القارة الأفريقية تواجه تحديات أهمها وقف النزاع المسلح في منطقة الساحل التي تعاني وطأة الإرهاب.وكان أعضاء الاتحاد الأفريقي قد جددوا اختيار وزير الخارجية التشادي موسى فقي محمد رئيسا لمفوضية الاتحاد الأفريقي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات فيما تم انتخاب نائبة محافظ البنك الوطني الرواندي مونيك نسانزاباجانوا نائبة له.// انتهى //13:50ت م0058