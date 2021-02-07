الأحساء 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسبدأت أمانة الأحساء بالتنسيق مع إدارة المرور اليوم، العمل في تنفيذ خططها لتطوير تقاطع طريق الملك عبدالله " الضلع الشرقي " مع طريق العقير، وذلك ضمن مشروع تطوير طريق الملك عبد الله الدائري.وأكد أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم ان الأمانة تعمل على تنفيذ هذا المشروع ليستمر تدفق مسار الحركة المرورية جنوباً وشمالاً، بالتزامن مع إنشاء مسار للتوجه يساراً باتجاه الشرق ويميناً نحو الغرب.وأشار إلى أن تنفيذ هذه المرحلة من مشروع تطوير الطريق الدائري الداخلي تُعـد مُكملة لما تقوم به الأمانة من مشروعات هامة، التي ستسهم - بإذن الله - بإيجاد الحلول المرورية لتتماشى مع أحدث النظم المتبعة عالمياً, وتسهيلاً لحركة المركبات, والحد من الاختناقات المرورية عند هذا التقاطع مع الحفاظ على السلامة العامة لشاغلي هذه الطرق من ناحية التصميم والكفاءة.// انتهى //13:54ت م0061