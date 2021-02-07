عرعر 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة العويقيلة 50 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 13 مخالفة.وشددت أمانة المنطقة على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية وضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة .// انتهى //13:54ت م0062