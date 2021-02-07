نجران 25 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.واطلع سموه على المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في منطقة نجران خلال الأسبوعين الماضية والجهود المبذولة التي تمت بالتنسيق مع إدارات المنطقة المعنية، كما اطّلع على عرضٍ عن منحنى الفيروس والجهود التي تتم، وتقرير عن رصد السلوكيات في الأماكن العامة ومدى الالتزام بالبروتوكولات الوقائية والتنظيمات الخاصة بالدخول للمنشآت بشكل آمن والتدريب على طرق الوقاية، إضافةً إلى إحصائيات عن الجولات التي نفذت ونقاط الفرز والالتزام بوضع الكمامة واستخدام المعقمات ومستلزمات الأمراض التنفسية.// انتهى //14:52ت م0078