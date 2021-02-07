أبها 25 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 7 فبراير 2021م واسكثفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها الجولات التفتيشية على أسواق الخضار والمواشي والمسالخ في المنطقة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية الخاصة بفايروس كورونا وتفعيل تطبيق توكلنا.وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها تعمل من منطلق مسؤولياتها على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الأنشطة التجارية المتنوعة وخاصةً في الأسواق التجارية وأسواق الخضار والفواكه والمواشي والمسالخ، مشددًا على أنه لا تهاون في متابعة تلك التعليمات الصادرة وأن العقوبات ستُطبق مباشرةً على المخالفين .وأضاف أن تفعيل تطبيق توكلنا أصبح إلزامًا وشرطاً لدخول المنشآت سواءً في الأمانة وبلدياتها أو المنشآت والمجمعات التجارية المتنوعة، لافتًا إلى أن متابعة الإجراءات الصحية ستكون يوميا من خلال العديد من الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية مع إلزام متعهدي الخدمات وجميع الأنشطة التجارية بتطبيق الاشتراطات الاحترازية بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة العامة ونظافة العاملين والتهوية والالتزام بالتباعد، وتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات وتوفير الكمامات وملصقات التباعد.// انتهى //14:58ت م0079