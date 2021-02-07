إسلام آباد 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واساعتقلت أجهزة الأمن الباكستانية إرهابي مطلوب من مدينة كراتشي كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية.وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن الإرهابي المعتقل يدعى "ذاكر الله"، واعترف خلال التحقيق بانتمائه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وقبل ذلك بحركة طالبان باكستان، وأنه حصل على التدريب في أفغانستان.وبيّنت أنه تم اعتقال المذكور خلال عملية مشتركة نفذتها القوات شبه العسكرية بالتعاون مع الشرطة المحلية في كراتشي بناء على معلومات استخباراتية.وأضافت أنه كان مطلوباً لتورطه في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية التي طالت قوات الجيش وقوات الأمن، وكان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية جديدة على هدف حيوي في مدينة كراتشي.// انتهى //15:01ت م0084