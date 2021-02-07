الرياض25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسبدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم ، تنفيذ إلزامية تطبيق "توكلنا" لدخول مقر الوزارة وفروعها والأمانات المرتبطة بها في مناطق ومحافظات المملكة للموظفين والعاملين والمراجعين والزائرين، والالتزام بالتدابير الوقائية، وتحقيق التباعد، وتجنب التجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.وأوضحت الوزارة أن تفعيل تطبيق "توكلنا" يأتي بتوجيه معالي وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا التي تواصل الوزارة تنفيذها؛ حرصاً على سلامة المواطنين والموظفين، ولإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، حيث أن الوزارة ومنذ بداية الجائحة هيأت مقار العمل في ديوان الوزارة وفروعها وفق الإجراءات التي تضمن تباعد الموظفين عبر الملصقات التي تم وضعها بالمداخل والممرات وفي المصاعد والمكاتب وصالات الاستقبال، كما تواصل الوزارة وفروعها عمليات التعقيم والنظافة والصيانة وتزويد المداخل والممرات بالمعقمات واللوحات الإرشادية بلغات عالمية.وأكدت أن الإجراءات المتخذة تمنع دخول أي موظف لم يحمّل تطبيق "توكلنا"، ولم يرتدي الكمامات القماشية، وتقوم بقياس درجة الحرارة لكل موظف ومراجع ومن يثبت أن لديه ارتفاع في درجة الحرارة يتم فوراً إبلاغ وزارة الصحة عبر الرقم 937 .مما يذكر أن الوزارة وفرت خدمة "تواصل" عبر بوابة الوزارة الرقمية، بالإضافة إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية لإنهاء المعاملات عن بعد والتشديد بكل التدابير الوقائية ومواصلة عمل التعقيم على مدار الساعة لمرافقها، إلى جانب وضع اللوحات التوعوية والإرشادية وبلغات عالمية.//انتهى //15:10ت م0086