عرعر 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسنفّذت "صحة الحدود الشمالية" 731 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية وذلك خلال شهر يناير 2021م ، حيث إستفاد منها 209 مرضى من المرضى المسجلين في البرنامج.وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة .وتشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية، الرعاية الطبية و التمريضية الشاملة و متابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل إرتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب و القساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الامراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية و الخدمات الإجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والإجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والادوية وفقاً لإحتياج المريض .// انتهى //15:23ت م0089