الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النرويجية بمجلس الشورى في مقر المجلس , اجتماعاً برئاسة عضو المجلس هزاع القحطاني وسفير مملكة النرويج لدى المملكة اويفند ستوكه.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج، واستعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.كما تم بحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان النرويجي، وتفعيل دور اللجان الصداقة البرلمانية في البلدين بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين، إلى جانب تناول سبل الدفع بالعلاقات الثنائية لمزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية بما يحقق مصلحة البلدين الصديقين.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى ومجالس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية.// انتهى //15:24ت م0091