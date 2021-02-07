أبها 25 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 7 فبراير 2021م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير اليوم، مشروعا إداريا تحت عنوان" التحول الرقمي في قسم القيادة المدرسية " في خطوة تهدف إلى وقف التعاملات الورقية.ويأتي المشروع لمواكبة التحولات الرقمية السريعة ، وتطبيق الجودة في التعاملات والتواصل الإلكتروني الرقمي والتفاعلي في بيئة العمل، والوصول السريع للمستفيدين من الهيئة الإدارية والتعليمية، وتوفير الوقت والجهد لخدمة الميدان التعليمي وإنجاز المعاملات.// انتهى //16:24ت م0116