عام / إطلاق مشروع القيادة المدرسية الرقمية بتعليم عسير
الأحد 1442/6/25 هـ الموافق 2021/02/07 م واس
أبها 25 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 7 فبراير 2021م واس
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير اليوم، مشروعا إداريا تحت عنوان" التحول الرقمي في قسم القيادة المدرسية " في خطوة تهدف إلى وقف التعاملات الورقية.
ويأتي المشروع لمواكبة التحولات الرقمية السريعة ، وتطبيق الجودة في التعاملات والتواصل الإلكتروني الرقمي والتفاعلي في بيئة العمل، والوصول السريع للمستفيدين من الهيئة الإدارية والتعليمية، وتوفير الوقت والجهد لخدمة الميدان التعليمي وإنجاز المعاملات.
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16:24ت م
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