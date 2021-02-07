الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسشددت إدارة تعليم الطائف على جميع منسوبي تعليم المحافظة والمراجعين بتحميل وتفعيل تطبيق توكلنا بوصفه شرطًا لدخول مقار الإدارة والمكاتب والمدارس، تنفيذًا للإجراءات الصحية والأمنية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد - 19).وأكد مدير تعليم المحافظة طلال اللهيبي على جميع منسوبي ومنسوبات الإدارات ومكاتب التعليم والوحدات المرتبطة والمدارس والروضات وأندية الحي، بتفعيل التطبيق والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) في مقار العمل، والالتزام بلبس الكمامة والحرص على التباعد من قبل جميع العاملين والزائرين للمنشأة.// انتهى //16:25ت م0117