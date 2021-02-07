عام / تعليم الطائف يشترط تطبيق توكلنا لدخول جميع مقارّه
الأحد 1442/6/25 هـ الموافق 2021/02/07 م واس
الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس
شددت إدارة تعليم الطائف على جميع منسوبي تعليم المحافظة والمراجعين بتحميل وتفعيل تطبيق توكلنا بوصفه شرطًا لدخول مقار الإدارة والمكاتب والمدارس، تنفيذًا للإجراءات الصحية والأمنية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد - 19).
وأكد مدير تعليم المحافظة طلال اللهيبي على جميع منسوبي ومنسوبات الإدارات ومكاتب التعليم والوحدات المرتبطة والمدارس والروضات وأندية الحي، بتفعيل التطبيق والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) في مقار العمل، والالتزام بلبس الكمامة والحرص على التباعد من قبل جميع العاملين والزائرين للمنشأة.
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16:25ت م
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