القاهرة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسارتفعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء على غالبية الأسهم في قطاعات السوق المختلفة بدعم من التوقعات الإيجابية للسوق خلال العام الجاري واتجاه المستثمرين خاصة المصريين لزيادة حجم محافظهم المالية بالسوق.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب بلغت نحو 3.4 مليارات جنيه، مسجلا 709.7 مليارات جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 5.9 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين بقيمة 4.3 مليارات جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملات اليوم على مكاسب هامشية بلغت 0.03 % ليصل إلى 11602.78 نقطة، وربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ما نسبته 1.18 % ليغلق عند مستوى 2443.47 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبه 1.04 % لينهي أولى جلسات الأسبوع عند مستوى 3475.84 نقطة.// انتهى //16:25ت م0118