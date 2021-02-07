مكة المكرمة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واستضم مكتبة المسجد الحرام نحو (5600) مجلد تحمل (15) ألف عنوان في مختلف العلوم والمعارف، على مساحة تقدر بـ (1000) متر مربع، وتوفر المكتبة كافة الخدمات لذوي الإعاقة، وكذلك خدمات الاستعلامات والتصوير الذاتي، وتصفح الكتب الرقمية والمخطوطات الرقمية والصوتيات، وخدمة الإنترنت مجانًا لرواد مكتبة المسجد الحرام من طلاب العلم والزوار، ونسخ الكتب الرقمية والخطب الصوتية.وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة قاصدي مكتبة المسجد الحرام، حيث وفرت المعقمات واللافتات والتنبيهات لما يتعلق بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات لسلامة زوار المكتبة وكذلك فتح النوافذ باستمرار لتهوية المكتبة.كما اعتمدت الرئاسة إقامة البرامج والدورات العلمية والمحضرات والدروس عن بعد و تقنين الدخول للمكتبة بسعة استيعابية محددة (20) زائر في الساعة مع العلم أن المكتبة تتسع لـ (100) زائر بالساعة وذلك حفاظًا على سلامة طلاب العلم والتقيد بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.// انتهى //16:40ت م0120